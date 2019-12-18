نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مواطن يبلغ عن وافد يستخرج إقامات بدون كشف طبي.. وهذا رد “كلنا أمن”
18/12/2019   6:42 م

مواطن يبلغ عن وافد يستخرج إقامات بدون كشف طبي.. وهذا رد “كلنا أمن”

+ = -
1392

أبلغ مواطن حساب “الجوازات” على “تويتر” عن أستديو تصوير يعرض عامل وافد به استخراج إقامة للوافدين من العمالة المنزلية دون إجراء الكشف الطبي الإجباري على الوافد أو الوافدة.

وسأل المواطن عن نظامية ذلك، فرد الحساب بأنه يلزم إجراء فحص طبي لإتمام إصدار الإقامة، فأخبره المواطن أن الوافد يتجاوز ذلك بطريقته الخاصة ويستخرج الإقامة بدون فحص طبي، محذراً من احتمال أن يكون العامل أو العاملة مريضاً.

ورد حساب الجوازات بأنها ليست جهة ضبط وأن بإمكان المواطن رفع بلاغه عبر تطبيق “كلنا أمن” أو بالاتصال على رقم 999، ورد حساب “كلنا أمن” بأنه يمكن رفع بلاغ للدوريات الأمنية من خلال تطبيق “كلنا أمن” وسيتم عمل اللازم.وفق “أخبار 24”.

مواطن يبلغ عن وافد يستخرج إقامات بدون كشف طبي.. وهذا رد “كلنا أمن”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079227.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.