مواطن يبلغ عن وافد يستخرج إقامات بدون كشف طبي.. وهذا رد “كلنا أمن”

أبلغ مواطن حساب “الجوازات” على “تويتر” عن أستديو تصوير يعرض عامل وافد به استخراج إقامة للوافدين من العمالة المنزلية دون إجراء الكشف الطبي الإجباري على الوافد أو الوافدة.
وسأل المواطن عن نظامية ذلك، فرد الحساب بأنه يلزم إجراء فحص طبي لإتمام إصدار الإقامة، فأخبره المواطن أن الوافد يتجاوز ذلك بطريقته الخاصة ويستخرج الإقامة بدون فحص طبي، محذراً من احتمال أن يكون العامل أو العاملة مريضاً.
ورد حساب الجوازات بأنها ليست جهة ضبط وأن بإمكان المواطن رفع بلاغه عبر تطبيق “كلنا أمن” أو بالاتصال على رقم 999، ورد حساب “كلنا أمن” بأنه يمكن رفع بلاغ للدوريات الأمنية من خلال تطبيق “كلنا أمن” وسيتم عمل اللازم.وفق “أخبار 24”.