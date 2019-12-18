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أخبار المناطق > بلدية بلقرن توزع 56 منحةً للمشاركين ضمن القوات السعودية بسوريا والأردن
18/12/2019   6:42 م

بلدية بلقرن توزع 56 منحةً للمشاركين ضمن القوات السعودية بسوريا والأردن

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أنهت بلدية بلقرن بمنطق عسير، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لتوزيع منح لـ56 مواطناً صدرت لهم أوامر ملكية، نظير مشاركتهم ضمن القوات السعودية بدولتي سوريا والأردن.

وتقتضي القرعة التي تمت بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، منح هؤلاء المواطنين أراضي ضمن الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة بالمحافظة، وفق آلية معينة ووفق ما هو معمول به.

من جانبه، دعا رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي أصحاب تلك المنح للحضور حسب الموعد المحدد، وإحضار صورةٍ واضحةٍ من بطاقة الأحوال مدونٍ عليها رقم جوال صاحب الطلب. وفق “أخبار 24”.

بلدية بلقرن توزع 56 منحةً للمشاركين ضمن القوات السعودية بسوريا والأردن

أخبار المناطق
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