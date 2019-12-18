قاطعاً مسافة 37 ألف كم على دراجته.. الرحالة “المغربي” يصل إلى المدينة المنورة

وصل الدرّاج الرحالة المغربي ياسين غلام إلى المدينة المنورة أمس الثلاثاء، قادماً من منفذ الدرة الحدودي بمنطقة تبوك، بعد أن قطع على دراجته الهوائية مسافة تزيد على 37 ألف كم، زار خلالها 28 دولة من قارات إفريقيا وآسيا.
وأوضح الدراج أن الهدف من رحلته إيصال رسالة مفادها أن الإنسان لديه إمكانيات وقدرات لا حدود لها، متى وجدت العزيمة والإصرار لتحقيقها، مضيفاً أنه تعرّف خلال رحلته على عديد من ثقافات الشعوب والمواقع السياحية التي تشتهر بها تلك البلدان التي زارها.
وأشاد غلام بالمعالم السياحية والتاريخية التي مرّ بها عند دخوله المملكة، مبيناً أنه ينوي زيارة جميع المدن السعودية ضمن مسيرته، مؤكداً أن المملكة تعتبر مقصداً للسياح محلياً وعالمياً لما تملكه من مقومات سياحية عديدة ومتنوعة، منوهاً على ما لقيه من رعاية وعناية قدمتها له الجهات الرسمية في المملكة منذ دخوله إليها. وفق “أخبار 24”.