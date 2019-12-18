نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “جسر الملك فهد” يتجه لتسجيل أعلى رقم عبور منذ إنشائه بعدد 30 مليون مسافر في العام الحالي
18/12/2019   6:41 م

“جسر الملك فهد” يتجه لتسجيل أعلى رقم عبور منذ إنشائه بعدد 30 مليون مسافر في العام الحالي

+ = -
638

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن إن الجسر يتجه لتحقيق أكبر رقم عبور منذ إنشائه بنحو 30 مليون مسافر في العام الحالي 2019، وذلك بنسبة زيادة تتراوح بين 7-8% عن العام الماضي.

وأضاف المحيسن أن معدلات العبور اليومية للمسافرين عبر الجسر ارتفعت إلى 80 ألف مسافر في اليوم، مبيناً وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن عدد المسافرين في الأسبوع يصل إلى أكثر من 120 ألف مسافر.

وأوضح أن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على اللحمة والترابط بين شعبي المملكتين السعودية والبحرينية، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الجسر في عام 1986م حتى الآن وصل عدد المسافرين عبره إلى أكثر من 400 مليون مسافر.

“جسر الملك فهد” يتجه لتسجيل أعلى رقم عبور منذ إنشائه بعدد 30 مليون مسافر في العام الحالي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079216.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.