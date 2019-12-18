“جسر الملك فهد” يتجه لتسجيل أعلى رقم عبور منذ إنشائه بعدد 30 مليون مسافر في العام الحالي

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن إن الجسر يتجه لتحقيق أكبر رقم عبور منذ إنشائه بنحو 30 مليون مسافر في العام الحالي 2019، وذلك بنسبة زيادة تتراوح بين 7-8% عن العام الماضي.
وأضاف المحيسن أن معدلات العبور اليومية للمسافرين عبر الجسر ارتفعت إلى 80 ألف مسافر في اليوم، مبيناً وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن عدد المسافرين في الأسبوع يصل إلى أكثر من 120 ألف مسافر.
وأوضح أن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على اللحمة والترابط بين شعبي المملكتين السعودية والبحرينية، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الجسر في عام 1986م حتى الآن وصل عدد المسافرين عبره إلى أكثر من 400 مليون مسافر.