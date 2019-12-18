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أخبار محلية > “الاستثمارات العامة” يطلق شركة “جدا” للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة
18/12/2019   6:40 م

“الاستثمارات العامة” يطلق شركة “جدا” للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة صندوق الصناديق “جدا” برأس مال يبلغ 4 مليارات ريال، والتي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والمُلْكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

وأوضح الصندوق أن “جدا” تعدّ الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الإستدامة المالية ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين تلك المنشآت.

ومن المتوقع أن تحقق “جدا”، نتائجاً اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.وفق “أخبار 24”.

“الاستثمارات العامة” يطلق شركة “جدا” للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة

أخبار محلية
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