عقد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس اجتماعاً مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون “جيمس والش”، بحثا خلاله أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حالياً في أبو ظبي ويستمر حتى 20 ديسمبر 2019م.
كما بحث رئيس الهيئة مع الجانب السويسري مختلف السبل القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة للمملكة، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما بحث مع الجانبين البريطاني والإندونيسي سبل تعزيز التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحه الفساد.
وشملت لقاءات رئيس الهيئة عدداً من المسؤولين عن مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR)، بحضور ممثلين عن البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفق “أخبار 24”.