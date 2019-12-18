4 وفيات و19 إصابة في حادِث تصادم مركبتين بمحافظة الطائف

لقي صباح اليوم الأربعاء 4 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 19 آخرون تراوحت إصابتهم بين بليغة ومتوسطة وبسيطة، جراء تصادم مركبتين تسبب في انقلاب إحداهما، في محافظة الطائف.
ووفقاً لمتحدث الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي، فإن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم بلاغاً يفيد بوجود أكثر من 15 حالة إصابة وعدد من الوفيات في حادِثة تصادم مركبتين، قبالة مدارس صفوة الفرسان الأهلية على طريق السيل شمال الطائف باتجاه الحوية شمالاً.
وأضاف المتحدث، وجهت 11 فرقة إسعافية، وبعد وصولها إلى الموقع اتضح أن مركبة من نوع “دينا” كان على متنها عدد من الركاب اصطدمت بأخرى من نوع “كامري”، ما أدى لانقلاب الـ”دينا”، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين. وفق “أخبار 24”.
وتابع المتحدث، أن العدد الكبير للإصابات الناجمة عن الحادِث استوجب طلب دعم من صحة الطائف، وإقامة منطقة فرز طبي بالموقع، مبيناً أن الإصابات تراوحت بين 6 إصابات بليغة، و 13 إصابة بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم جميعاً إلى عدد من مستشفيات الطائف.