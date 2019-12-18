بعد استئناف الرحلات اليوم.. شاهد لحظة وصول أول رحلة لقطار الحرمين إلى مكة المكرمة

وصلت ظهر اليوم الأربعاء أول رحلة لـ”قطار الحرمين السريع” إلى محطة مكة المكرمة، وذلك بعد الإعلان عن استئناف رحلات القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم.
ووثق مقطع لحظة وصول أول رحلة لقطار الحرمين إلى محطة مكة المكرمة، وأظهر المقطع نزول عدد المعتمرين والزوار في محطة مكة المكرمة.
وكانت رحلات “قطار الحرمين السريع” استؤنفت في كافة مساراته اليوم، بعد استئنافها الأسبوع الماضي بين جدة والمدينة المنورة، وذلك بعد توقف دام لنحو الشهرين.
#شاهد 🎥
وصول أول رحلة إلى مكة المكرمة عبر #قطار_الحرمين_السريع بعد فترة التوقف
.. تم استئناف التشغيل صباح اليوم pic.twitter.com/Ciw8H3OGbn
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) December 18, 2019
وفق “أخبار 24”.