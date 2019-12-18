الاتحاد يجهز بديل دا كوستا

أبانت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أن إدارة نادي الاتحاد رصدت ميزانية لجلب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واقتربت من التعاقد مع صانع ألعاب إضافة إلى مدافع، بعد طلب المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق، فسخ عقده، بسبب عدم تسلمه مستحقاته المالية في وقت أعلنت فيه الإدارة إحالة ملف اللاعب إلى اللجنة القانونية في النادي أمس الأول، بعد هذا الطلب.
وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة النادي الغربي ما زالت في مباحثات مع دا كوستا، للتراجع عن قرار فسخ العقد والبقاء في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
يذكر أن الاتحاد وقَّع مع المغربي دا كوستا في يناير الماضي عقدًا لمدة موسمين ونصف، ومثَّل الاتحاد في 7 مباريات ماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى تبقي مستحقات متأخرة للتشيلي كارلوس فيلانويفا تبلغ 200 ألف دولار عبارة عن مقدم العقد، إضافة إلى متأخرات المغربي دا كوستا.