سلمان الفرج: الحمد لله على نعمة الهلال

أكد سلمان الفرج نجم نادي الهلال، أن فريقه السعودي لم يقصر على الإطلاق أمام فلامنجو البرازيلي رغم الخسارة.
وقلب فلامنجو تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز عريض بنتيجة 3-1، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وكتب سلمان الفرج، نجم الهلال الغائب عن المونديال للإصابة، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر “بيض الله وجوهكم يا رجال.. الحمد لله على نعمة الهلال”. وفق “كووورة”.
وغاب سلمان الفرج عن كتيبة الهلال بمونديال الأندية، قبل ساعات قليلة من السفر للعاصمة القطرية الدوحة، بسبب الإصابة التي لحقت به مع المنتخب السعودي في كأس الخليج.