عرض هلالي مغر لضم فواز القرني

علمت مصادر أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا مغريًا للتعاقد مع حارس المرمى الدولي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني.
من جهة أخرى تعكف الإدارة الاتحادية بالتنسيق مع الهولندي تين كات المدير الفني، على تدعيم الفريق بلاعب قلب دفاع جديد، حيث يتم دراسة ملف أكثر من لاعب، غالبًا سيكون محترفًا بأحد الأندية الأوروبية، على أن يتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
من جانبه باشر المدير التنفيذي لكرة القدم صالح الصقري مهامه أمس، حيث تواجد في التدريب والتقى باللاعبين والجهازين الفني والإداري. وفق “المدينة”.
فيما شهدت التدريبات مشاركة المحترف البرازيلي جوناس بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة، بينما سيغادر الفريق صباح اليوم إلى المجمعة، على أن يؤدي تدريبه مساءً هناك تحضيرًا لملاقاة الفيحاء يوم غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
على صعيد آخر وجه مروان داكوستا رسالة للاعبي الاتحاد جاء نصها: «مرحبًا لاعبي الفريق، أريد فقط أن أخبركم أن مغامرتي تنتهي اليوم بالاتحاد، وذلك لإنهاء عقدي مع النادي لسبب وجيه، وأتمنى لكم حظًا سعيدًا لبقية الموسم»