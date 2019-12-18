الأزمة المالية تحاصر إدارة الأهلي

خيمت الأزمة المالية بثقلها على أجواء الأهلي للموسم الحالي، وفرضت على المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل الابتعاد خلال الأيام الماضية.
وتشير مصادر «الرياض» أن هذا الابتعاد الذي أصاب اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بالقلق لانقطاع الاتصالات بينهم وبين المشرف العام على كرة القدم إشارة غير مباشرة على توقف الدعم المادي، بعد تجاوزات إدارة النادي مما تسبب في خلاف كبير بينهما، حيث يتطلب من إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد الصائغ توفير مبالغ مالية باهظة لم تستطع توفيرها في ظل الالتزامات المالية المستحقة.
من جهة أخرى، واصل الفريق الكروي الأول تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك مساء غد (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وعقد مدرب الفريق السويسري كريستيان غروس اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول قبيل انطلاقة الحصة التدريبية قدم من خلاله عرضاً مرئياً، تضمن كافة الملاحظات الفنية، والنهج الفني المراد تنفيذه في التدريبات الإعدادية لتطبيقه في المباراة المقبلة.
وأوعز المدرب السويسري غروس للاعبين بتنفيذ عدد من الكرات العرضية من الجانبين، وكيفية التعامل المثالي معها من جانب المدافعين والمهاجمين.
وقام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.
من جهة ثانية، واصل الرباعي عمر السومة، سعيد المولد، خالد البركة، ومحمد خبراني، البرنامج التأهيلي المعد لهم من رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور حاتم جمعة، ومن المتوقع كذلك غياب المحترف الجزائري يوسف بلايلي عن مواجهة ضمك وذلك لسفره إلى بلاده للاطمئنان على والدته التي أجرت عملية جراحية، ومن المقرر عودته خلال الساعات المقبلة.