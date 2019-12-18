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اخبار رياضية > ثالث المغادرين من طرف واحد.. “داكوستا” يودع الاتحاديين عبر “واتس آب”
18/12/2019   1:39 م

ثالث المغادرين من طرف واحد.. “داكوستا” يودع الاتحاديين عبر “واتس آب”

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ودع لاعب الاتحاد المغربي مروان داكوستا لاعبي الفريق الأول عن طريق رسالة “واتس اب”، بعد أن غادر جدة، مبرراً ذلك بعدم استلام مستحقاته المالية.

وأرسل داكوستا رسالة وداعية في “مجموعة” تضم زملائه اللاعبين على تطبيق “واتس آب” قائلاً: “مرحبا لاعبي الفريق، أريد فقط أن أخبركم أن مغامرتي تنتهي اليوم بالاتحاد، وذلك لإنهاء عقدي مع النادي لسبب وجيه، وأتمنى لكم حظا سعيدا لبقية الموسم”.

وبينت مصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن داكوستا أرسل خطاب عن طريق وكيل أعماله موجهاً لإدارة النادي، يطلب فيه فسخ العقد؛ بسبب عدم استلامه لمقدم العقد من الإدارة الاتحادية، حيثُ نفت المصادر أن يكون السبب وجود مستحقات مالية باستثناء شهر واحد.

يذكر أن المغربي داكوستا ثالث لاعب في الاتحاد ينهي عقده من طرف واحد، بعد الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، والآيفواري سيكو سانوجو.

ثالث المغادرين من طرف واحد.. “داكوستا” يودع الاتحاديين عبر “واتس آب”

اخبار رياضية
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