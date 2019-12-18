الأصفر يزاحم الأحمر على المؤشر

علمت «عكاظ» أن نادي النصر دخل ضمن الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر، الذي اقترب من دخول الفترة «الحرة» التي يحق له من خلالها الانتقال لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي، ويأتي اهتمام النصر بالمؤشر، إلى جانب نادي الوحدة الذي يترقب مصير اللاعب أيضا مع النادي الأهلي.
وأوضحت المصادر المقربة من البيت الأهلاوي أن المؤشر ينتظر تسلم مستحقاته المالية من عقده الحالي مع النادي، والتي تتجاوز خمسة ملايين ريال، قبل الحديث عن مسألة تجديد عقده، وستتضح الصورة كاملة في الأيام القادمة، حيال استمرار المؤشر مع الأهلي أو توقيعه لناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والتي ستبدأ مطلع شهر يناير القادم.
وكشفت المصادر ذاتها أن اللاعب سلمان المؤشر وضع الأولوية للنادي الأهلي في حال تسلم مستحقاته السابقة وتقديم العرض المادي المناسب للعقد الجديد من أجل البقاء مع الأهلي في السنوات القادمة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العرض النصراوي الذي ينتظر المؤشر يلبي احتياجات اللاعب المادية، ويهدف النصراويون لاستقطاب المؤشر وعدد من اللاعبين المحليين من أجل تعزيز صفوف الفريق الكروي الذي ينافس على البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.