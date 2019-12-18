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اخبار رياضية > موسى المحياني: الهلال قدّم أداءًا يليق بسمعة الرياضة السعودية
18/12/2019   1:38 م

موسى المحياني: الهلال قدّم أداءًا يليق بسمعة الرياضة السعودية

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أكد موسى المحياني، أن الهلال قدّم مستوى يليق بسمعة الرياضة السعودية، مستنكرًا لوم رازفان لوشيسكو على الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي.

وقال المحياني: «شكراً لكل من ساعد في بناء هذا الهلال، بطولة يقدم بها نجوم الفريق مستوى يليق بسمعة الرياضة السعودية، حافز اللقاءات الكبيرة عامل أساسي في ظهور الهلال بهكذا دافعية وحماس وهو ما يجب استمراره في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الصعب بغياب كاريَّو».

وأضاف: «لا أتفق مع من يلوم رازفان ويعتقد بأن خروج جيوفنكو خاطئ وسبب رئيسي بالخسارة، مع اعتقادي بأن البديل الأفضل من وجهة نظري كان عطيف مع عودة ادواردوا للمكان المفضل له، كل ما سبق لايلغي بأن الفارق الفني الذي صنعه الخبير دييجو ريباس في الهدفين الثاني والثالث كان نقطة تحول كبيرة باللقاء». وفق “صدي”.

موسى المحياني: الهلال قدّم أداءًا يليق بسمعة الرياضة السعودية

اخبار رياضية
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