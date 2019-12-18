مدير جامعة الأمير سطام يزور كليات محافظة حوطة بني تميم

قام معالي مدير جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بزيارة تفقدية لكليات الجامعة في محافظة حوطة بني تميم يرافقه وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالله الجمعة و وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي وعدد من قيادات الجامعة وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على المشاريع تحت الإنشاء وقد بدأت الزيارة بتفقد مباني كلية إدارة الأعمال والذي تبلغ قيمته حوالي مئة و أربعة و ثلاثون مليون و مئة و ستة آلاف ريال ويشمل على 46 قاعة دراسية و 28 معمل و 11 قاعة متعددة الأغراض وقاعة محاضرات ومسرح ومجموعة من المكاتب الإدارية و أثناء الجولة أكد معالي المدير على المقاول المنفذ للمشروع أهمية سرعة الانجاز في الوقت المحدد كما قام معالي مدير الجامعة والوفد المرافق له بزيارة مشروع مباني كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات حيث تبلغ مساحة الكلية 8200 متر مربع وبقيمة 87 مليون ريال يشمل الموقع العام وتحتوي الكلية على 18 معمل و 47 قاعة دراسية وعدد 162 مكاتب إدارية ومسرح يتسع لـ 350 طالبة وكافتيريا ومصلى ومكتبة للطالبات .
بعد ذلك قام معالي مدير الجامعة بزيارة محافظ حوطة بني تميم الأستاذ محمد بن عامر العجمي وقدم شكره وتقديره على حسن الاستقبال مؤكدا معاليه على حرص الجامعة على تفعيل دورها في خدمة المجتمع الذي تتواجد فيه والتعاون المشترك بينها وبين القطاعات الخدمية في المحافظات لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة المواطن .
ثم قام معالي مدير الجامعة والوفد المرافق له بزيارة كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات والتقى بأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية واستمع لملاحظاتهم وآرائهم وأكد على ضرورة السعي جميعاً لتحقيق التطلعات والرفع بمستوى الجامعة وسمعتها محلياً ودولياً من خلال الأبحاث العلمية والمخرجات التعليمية .
بعد ذلك قام معالي مدير الجامعة بزيارة كلية إدارة الأعمال للبنين والتقى بالطلاب ووجه لهم كلمة أبويه اشتملت على مجموعة من النصائح حول التحصيل العلمي واستثمار الوقت وحثهم على السعي للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس واستثمار أوقاتهم بالمشاركة في الأنشطة الطلابية ثم استمع إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم وبعد ذلك التقى معالي المدير والوكلاء المرافقين له بأعضاء هيئة التدريس وأكد معاليه على أن الجامعة تمتلك أكثر من 2000 بيت خبرة وهم أعضاء هيئة التدريس وهم الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتحقيق الأهداف من خلال عملهم المباشر مع الطلاب وأكد على ضرورة رفع مستوى الجامعة أكاديمياً وبحثياً وفي ختام اللقاء استمع معالي المدير لملاحظات واستفسارات أعضاء هيئة التدريس كما شارك وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالخطط الدراسية كما شارك وكيل الجامعة بالإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالبنية التحتية.