أسواق عبدالله العثيم تجدد دعمها لجمعية إطعام وتوقع إتفاقية للتبرع بباقي الهلل

جددت شركة أسواق عبدالله العثيم دعمها للجمعية الخيرية لحفظ الطعام “إطعام” و وقعت اتفاقية للتبرع بباقي الهلل، ومثل الشركة في توقيع الاتفاقية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعن الجمعية الأستاذ عبداللطيف عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية .
من جهته أشاد الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العثيم بالجهود التي تقوم بها جمعية “إطعام” في حفظ النعم ونشر ثقافة مستدامة لوقف الهدر الغذائي من خلال توزيع فوائض الطعام على المستفيدين وتوفير الوجبات للمحتاجين في أفضل صورة وبأعلى جودة. مشدداً في الوقت ذاته على أهمية برامج الشركة التي تقدمها لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأنها تعتبر هذه البرامج جزءاً من أعمالها وفي أعلى هرم أولوياتها، والتي تسهم في دعم أوآصر التعاون وبناء جسور الثقة مع المجتمع وتعزز مفاهيم الترابط الأخوي بين أفراده، وتماشياً مع الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة أيدها الله لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسات الخيرية في ظل رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
يذكر أن مشروع التبرع بالهلل يعد أحد المشاريع الرائدة التي تقدمها الشركة أسواق عبدالله العثيم للاستفادة من باقي الهلل التي يقدمها عملاء أسواق عبدالله العثيم دعماً للجمعيات الخيرية وذلك من منطلق الأهداف النبيلة التي قامت عليها هذه الجمعيات، وللدور الذي تؤديه تجاه قطاعات كبيرة من المجتمع، وتجاوزت المبالغ التي تم التبرع بها عن طريق عملاء أسواق عبدالله العثيم للجمعيات الخيرية منذ انطلاق المشروع وحتى شهر أكتوبر الماضي أكثر من تسعة ملايين ريال، يستفيد منها العديد من الجمعيات الخيرية منها الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة الرياض(انسان)، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، جمعية البر الخيرية ببريدة، الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا)، جمعية حفظ القران الكريم بمنطقة الرياض، جمعية صوت متلازمة دوان (صوت)، جمعية الاعاقة الحركية للكبار (حركية)، الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين بالأحساء، الجمعية السعودية لرعاية الارامل والمطلقات ( ايامى)، الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام)، جمعية عنيزة للتنمية والخدمات( تأهيل)، المركز الخيري للقران الكريم وعلومه، جمعية التنمية الاسرية ببريدة(أسرة)، وجمعية أباء لرعاية الايتام بمنطقة عسير.