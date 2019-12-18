“الضمان الصحي”: تأخر شركة التأمين في الرد على طلب التغطية لأكثر من 60 دقيقة يعد موافقة على الطلب

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أن المدّة الزمنية الأقصى المحددة للرد بشأن طلب التغطية التأمينية وإنجاز المعاملة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، هي 60 دقيقة.
وقال المجلس إنه في حال تأخر وصول رد شركة التأمين الصحي لأكثر من 60 دقيقة؛ يكون ذلك بمثابة موافقة منها على تغطية نفقات الخدمة الصحية، وذلك وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
وأبان أن مقدمي الخِدْمات الصحية ملزمون بالرد على أي استفسارات أو ملاحظات من قِبَل شركات التأمين الصحي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت تسلمها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك إنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي تنصُ على أن الحالات التي تحتاج طلب موافقةٍ تشمل المعالجة في العيادات الخارجية في حال كانت تكلفة العلاج لمرةٍ واحدة تزيد على 500 ريال، وحالات التنويم، وحالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الحالات الطارئة الإسعافية يتم علاجها مباشرة ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة.