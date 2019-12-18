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أخبار محلية > أرفقت معها صورة لطيور “الفلامنجو”.. “أمانة الرياض” تحذف تغريدة وتوضح: لا صلة لها بأي حدث رياضي
18/12/2019   1:26 م

أرفقت معها صورة لطيور “الفلامنجو”.. “أمانة الرياض” تحذف تغريدة وتوضح: لا صلة لها بأي حدث رياضي

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حذفت أمانة منطقة الرياض تغريدة كانت قد نشرتها صباح اليوم الأربعاء على حسابها بموقع “تويتر”، ونشرت تغريدة لاحقة أوضحت خلالها سبب الحذف.

وكانت التغريدة الأولى التي نشرها حساب الأمانة تضمنت نصاً جاء فيه: “صباح الرياض.. حافل بالتفاؤل ومتوج بالعطاء”، وأرفق الحساب مع التغريدة صورة لعدد من طيور “الفلامنجو” بحديقة الحيوان بالملز.

وقالت الأمانة في تغريدتها الثانية: “إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها أمانة منطقة الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأي حدث رياضي”. وفق “أخبار 24”.

أرفقت معها صورة لطيور “الفلامنجو”.. “أمانة الرياض” تحذف تغريدة وتوضح: لا صلة لها بأي حدث رياضي

أخبار محلية
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