5 أطباء يمثلون للمحاكمة اليوم في قضية وفاة “رزان” بخطأ طبي .. ووالدها: هذا ما دعاني لمقاضاتهم

تعقد الهيئة الشرعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، جلسة محاكمة المتهمين في وفاة الفتاة رزان الهدهود بخطأ طبي في برج الدمام الطبي.
ويواجه المتهمون وهم 5 أطباء، الادعاءات التي وجهها لهم والد الفتاة بالتسبب في وفاتها بناء على التقارير النهائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات من الجهات المختصة وإحالة القضية للهيئة الشرعية بعد مداولات استمرت لنحو سنتين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود، وفقا لـ”اليوم”، إن الهيئة الصحية الشرعية، تعقد جلستها لسماع الدعوى المقامة بوفاة الفتاة الهدهود للنظر فيها، واتخاذ ما تراه مناسبًا.
من جهته أكد المواطن أحمد الهدهود والد الفتاة، أن اليوم هو الموعد النهائي للبت في قضية وفاة ابنته بخطأ طبي، في برج الدمام الطبي، مشيرا إلى أن ما دعاه لمحاكمتهم هو لإنصاف الناس من الأخطاء الطبية المتكررة.