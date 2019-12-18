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أخبار محلية > طالبت بإعادة المبالغ المستقطعة خلال 48 ساعة .. “النقد” توجه البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة
18/12/2019   1:25 م

طالبت بإعادة المبالغ المستقطعة خلال 48 ساعة .. “النقد” توجه البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

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طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” مجددا، من البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة بأي شكل من الأشكال، وعدم الاعتداد بها في طلبات التمويل والالتزمات المستقبلية.

وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف، أنه في حال الاستقطاع الخاطئ للبدلات التي صدر أمر خادم الحرمين بتمديدها حتى نهاية عام 2020، فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها، والإبلاغ عن أي مخالفة أو وقوع ضرر عبر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع “ساما تهتم”. وفق “أخبار 24”.

طالبت بإعادة المبالغ المستقطعة خلال 48 ساعة .. “النقد” توجه البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

أخبار محلية
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