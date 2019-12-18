استأنف ” قطار الحرمين السريع” اليوم الأربعاء رحلاته اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وكان “قطار الحرمين” أستأنف قبل أسبوع رحلاته بين محطتي جدة والمدينة المنورة، بعد توقف دام لأكثر من شهرين، إثر حريق اندلع في محطة القطار بالسلمانية في جدة.
وأوضح مدير محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة سعد الشهري، أن المحطة شهدت عند الساعة 8:10 من صباح اليوم انطلاق رحلة متجهة إلى مكة، وأنه من المقرر تسيير 12 رحلة يومياً ذهاباً وإياباً، مشيراً إلى احتمال زيادة عدد الرحلات بين الحرمين الشريفين ومحطتي القطار بجدة ورابغ.
وفق “أخبار 24”.