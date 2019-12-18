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أخبار محلية > عطل تقني في “مساند” يتسبب في تعثر معاملات جميع الدول المصدرة للعمالة
18/12/2019   8:32 ص

عطل تقني في “مساند” يتسبب في تعثر معاملات جميع الدول المصدرة للعمالة

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كشفت مصادر أن برنامج الخدمات الإلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية (مساند) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حدث به عطل تقني منذ 3 أيام وتسبب في تعثر آلاف المعاملات.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن جميع الدول المصدرة للعمالة غير قادرة على استكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن الكفيل لا يستطيع التواصل مع العاملة؛ نظراً لتوقف الربط الإلكتروني مع جهات التعاقد الخارجية.

وأضافت أن الأعطال المتكررة لبوابة مساند هددت المكاتب بغرامات مالية خارجة عن إرادتها تصل إلى 40 %؛ نتيجة تأخر وصول العاملة المنزلية في الوقت الزمني المحدد بالعقد.

عطل تقني في “مساند” يتسبب في تعثر معاملات جميع الدول المصدرة للعمالة

أخبار محلية
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