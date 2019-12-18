تمكّن رجال شرطة مكة المكرمة من الإطاحة بـ 80 مخالفاً اختبأوا في قمم الجبال المقابلة لسوق الخضار بحي الكعكية، في عملية تمت تحت جنح الظلام بعد مراقبة مستمرة للموقع الذي اختبأ فيه المخالفون.
وقالت مصادر إن رجال الضبط توزعوا أعلى الجبل ليقوموا بتطويقه، ثم باشروا مهمتهم بالقبض على العمالة المخالفة وغالبيتهم من الجنسية الباكستانية، التي تفاجأت بالمداهمة وحاولوا الهروب ومقاومة رجال الأمن بقذفهم بالحجارة، وفقاً لـ “سبق”.
وأوضحت المصادر أن العمالة التي كانت تسكن في عشش وصنادق على سفوح الجبال، سقطت في أيدي رجال الأمن دون أن ينجح أي منهم في الهرب، وجرى إتلاف الصنادق والعشش التي اتخذوها مأوى، وأعدت المحاضر لهم وأحيلوا لمركز إيواء الشميسي.