تركه مقيداً في العراء.. ضبط شخص انتحل صفة رجل أمن وسلب مقيماً مبلغاً مالياً بمكة

ضبطت شرطة الكعكية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، شخصاً انتحل صفة رجل أمن وسلب مقيماً مبلغاً من المال، بعد أن استدرجه وتركه مقيداً في العراء.
وجاء في تفاصيل الخبر وفقاً لـ”سبق”، أن الجاني استدرج عاملاً آسيوياً خارج مقر سكنه مدعياً أنه رجل أمن، قبل أن يهدده بسلاح ناري ويربط يديه ويغطي عينيه، ثم سلب منه مبلغاً مالياً تجاوز 8 آلاف ريال وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء.
واستطاع العامل السير في الشمس الحارقة قرابة ساعتين، قبل أن يعثر عليه أحد الأشخاص في حالة جسدية متعبة ويتصل بكفيله، ويقدم بلاغاً للجهات الأمنية بالواقعة، حيث باشرت شرطة الكعكية البلاغ فور تلقيه وبدأت في جمع المعلومات والتحري عن المتورطين في الواقعة.
ونجح رجال الأمن في التوصل لأحد المشاركين في الجريمة وتمكن العامل من التعرف عليه، ليجري إعداد محضر بالواقعة وتسليم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص، والتي بدأت التحقيق معه.