في تقريرها السنوي.. “لينكد إن” تكشف عن أسرع المهن نمواً في المملكة

كشفت شبكة “لينكد إن” كبرى الشبكات المهنية في العالم في تقريرها السنوي العالمي عن الوظائف الناشئة، عن أسرع المهن نمواً في السعودية؛ حيث تضمن التقرير فصلاً كاملاً يركز على المملكة.
وكشف التقرير عن تحول كبير نحو المهن المرتبطة بالتكنولوجيا في المملكة؛ حيث كانت مهنة أخصائي أمن إلكتروني هي الأسرع نمواً في البلاد، وواحدة أيضاً من بين 15 وظيفة صنفها التقرير كأهم الوظائف الناشئة في المملكة.
وأشار إلى أن التوجه نحو الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة في المملكة، نتج بشكل أساسي عن الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدت مثل رؤية 2030، والتي تشكل محفزاً أساسياً لخلق الوظائف في مجالات جديدة وناشئة ستمكن البلاد من تحقيق رؤيتها.
ولفت التقرير إلى أن تكنولوجيا المعلومات والخدمات من أهم القطاعات التي تستقطب المواهب الرقمية، كما يجري توظيف المواهب التقنية الناشئة في قطاعات أخرى مختلفة، مثل الخدمات المالية والسيارات والتعليم وتجارة التجزئة والتسويق. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس شبكة “لينكد إن” في الشرق الأوسط علي مطر، إن نتائج التقرير تدل على الجهود الكبيرة والناجحة التي بذلتها المملكة لمساعدة القوى العاملة لديها على التحول نحو عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
أهم الوظائف الناشئة في المملكة بحسب تقرير “لينكد إن”:
1- أخصائي أمن إلكتروني.
2- أخصائي رقمي.
3- باحث قانوني.
4- مهندس بيانات ونظم.
5- كاتب إبداعي.
6- أخصائي مشاريع.
7- مدقق مالي.
8- أخصائي شؤون العملاء.
9- أخصائي تسويق رقمي.
10- محلل بيانات.
11- أخصائي تصميم تجارب العملاء.
12- مدير محافظ استثمارية.
13- أخصائي اتصال.
14- أخصائي تطوير الأعمال.
15- مدير تسويق رقمي.