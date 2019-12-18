شاهد.. مواطن يوزّع المأكولات والمشروبات على فرق الإنقاذ بموقع حـادث “جامعة المعرفة”

بادر صاحب منزل قريب من جامعة المعرفة بالدرعية، مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم المأكولات والمشروبات لفرق الإنقاذ في موقع الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.
وأظهر مقطع فيديو متداول المواطن أثناء توزيعه المأكولات الخفيفة والمشروبات الساخنة على منسوبي الأمن ورجال الدفاع المدني الذين باشروا حـادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع للجامعة، تقديراً لهم على جهودهم.
وكانت فرق الدفاع المدني المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ انتقلت إلى موقع الحـادثة، فور تلقي البلاغ ظهر اليوم، حيث جرى عزل الموقع وتنفيذ خطة الإخلاء في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض. وفق “أخبار 24”.
فيديو | في بادرة غير مستغربة .. صاحب منزل قريب من #جامعة_المعرفة يقدم المأكولات والمشروبات لفرق الإنقاذ في موقع الحادث#الإخبارية pic.twitter.com/WKAGepbCu7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩