رعى وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك بمقر المهرجان في ملهم.
وشاهد الأمير عبدالعزيز والحضور فيلماً وثائقياً عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان، ثم شاهد شوطين نهائيين من مسابقة الملواح 400 متر، وهما جير بيور قرناس للملاك السعوديين، وقرموشة قرناس للمحترفين السعوديين.
بعد ذلك، سلم الأمير عبدالعزيز بن سعود، الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.
حضر الحفل، عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.
وفق “أخبار 24”.