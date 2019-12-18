الهلال يخسر بثلاثية أمام فلامنغو في مونديال الأندية

فاز فريق فلامنغو البرازيلي على نادي الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الهلال بهدف أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة 18، وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني أدرك فلامنغو التعادل عن طريق اللاعب جورجيا ندي أراسكايتا.
وفي الدقيقة 78 تقدم فلامنغو برأسية اللاعب برونو هنريكي، قبل أن يسجل مدافع الهلال علي البليهي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لفلامنغو مقابل هدف للهلال.حسب “أخبار 24”.
وشهدت المباراة طرد ظهير أيمن الهلال أندريه كاريو بسبب تدخله القوي في إحدى الكرات المشتركة.