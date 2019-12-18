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أخبار محلية > الدفاع المدني: وفاة مواطن ومقيم وإصابة 13 في حـادثة مبنى جامعة المعرفة
18/12/2019   1:21 ص

الدفاع المدني: وفاة مواطن ومقيم وإصابة 13 في حـادثة مبنى جامعة المعرفة

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قال الدفاع المدني بمنطقة الرياض إن حـادثة انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بالدرعية، التي وقعت اليوم الثلاثاء، نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً عن وقوع حـادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة، فانتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ إلى موقع الحـادثة.

وأبان أنه جرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيذ خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض. وفق “أخبار 24”.

وأفاد بأنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة 13 شخصًا غادر 10 منهم المستشفى وهم في صحة جيدة بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى علاجها.

وأكد أن العمل ما زال جارياً على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.

الدفاع المدني: وفاة مواطن ومقيم وإصابة 13 في حـادثة مبنى جامعة المعرفة

أخبار محلية
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