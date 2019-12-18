“التعليم” توضح أبرز التعديلات التي سعت لتحقيقها في لائحة الوظائف التعليمية

نشرت وزارة التعليم – اليوم (الثلاثاء) – أبرز التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية التي سعت الوزارة لتحقيقها لمنسوبي التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وتضمنت تلك التعديلات: تسكين من حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث على رتبة “معلم متقدم”.
كما تضمنت إتاحة الفرصة للمعلمين ممن هم دون المؤهل الجامعة لإمكانية الترقية إلى رتبة “معلم ممارس” بعد استيفائهم شروطها، واستثناء من هم على رتبة “مساعد معلم” من الرخصة المهنية.
ومن التعديلات كذلك تمكين المعلم من الانتقال من رتبة إلى أخرى عن طريق الترقية من خلال إمضاء المدة الزمنية اللازمة والحصول على الرخصة المهنية وتحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني. حسب “أخبار 24”.
وشملت التعديلات ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية.
كما جاء في التعديلات تسكين جميع المشرفين التربويين على رتبة “معلم متقدم” ممن هم على المستوى السادس أو الخامس أو الرابع.