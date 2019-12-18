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أخبار محلية > “هدف” يوقّع اتفاقية لإتاحة 8 آلاف فرصة وظيفية في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة
18/12/2019   1:20 ص

“هدف” يوقّع اتفاقية لإتاحة 8 آلاف فرصة وظيفية في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة

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وقّع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات” مع رئيس شركة تطوير التعليم القابضة، أسامة الحيزان.

وتستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، إتاحة 8 آلاف فرصة وظيفية في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة مرخصة ومهيأة لاستقبال المتدربين.

وتشرف الوزارة والإدارة العامة للمرور على الاتفاقية، حيث تمت الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتأهيل كادر مدربين ومدربات سعوديين قادرين على تقديم خدمة تدريب المتقدمين. وفق “أخبار 24”.

“هدف” يوقّع اتفاقية لإتاحة 8 آلاف فرصة وظيفية في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة

أخبار محلية
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