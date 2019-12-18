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أخبار محلية > وزير النقل: انخفاض الوفيات على الطرق من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة
18/12/2019   1:20 ص

وزير النقل: انخفاض الوفيات على الطرق من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة

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استعرض وزير النقل صالح الجاسر خلال ملتقى ميزانية 2020 المقام في الرياض، جهود الوزارة لخفض الوفيات على الطرق خلال عام 2019م.

وأكّد الجاسر أن الوفيات على الطرق انخفضت خلال آخر 3 سنوات، ولكنها انخفضت خلال 2019 من 26 حالة وفاة إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف وزير النقل: “ليس المستهدف هو الوصول إلى ذلك الإنجاز، ولكن نسعى لتأمين سلامة كافة مستخدمي الطرق بالمملكة، فهدفنا هو الوصول إلى انعدام حالات الوفاة على الطرق”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “لذلك سنعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة، وعلى رأسها: الجهات الأمنية ووزارتا الصحة والمالية”.

وزير النقل: انخفاض الوفيات على الطرق من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة

أخبار محلية
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