وزير النقل: انخفاض الوفيات على الطرق من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة

استعرض وزير النقل صالح الجاسر خلال ملتقى ميزانية 2020 المقام في الرياض، جهود الوزارة لخفض الوفيات على الطرق خلال عام 2019م.
وأكّد الجاسر أن الوفيات على الطرق انخفضت خلال آخر 3 سنوات، ولكنها انخفضت خلال 2019 من 26 حالة وفاة إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأضاف وزير النقل: “ليس المستهدف هو الوصول إلى ذلك الإنجاز، ولكن نسعى لتأمين سلامة كافة مستخدمي الطرق بالمملكة، فهدفنا هو الوصول إلى انعدام حالات الوفاة على الطرق”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “لذلك سنعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة، وعلى رأسها: الجهات الأمنية ووزارتا الصحة والمالية”.
#وزير_النقل
انخفضت الوفيات على الطرق ولله الحمد خلال العام 2019م من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وسنعمل مع كل الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة#ملتقى_ميزانية2020 pic.twitter.com/GzVeGIxnsJ
— وزارة النقل (@SaudiTransport) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩