“الصحة” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض وتدعوهم لاستكمال إجراءات التعيين

دعت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض على التشغيل الذاتي ابتداءً من الأحد القادم لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وذلك لاستكمال إجراءات التعيين.
وأكدت الوزارة على المعنيين ضرورة إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، الهوية الوطنية، شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية، الخبرات السابقة، طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة، موضحا به المسمى الوظيفي، بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي، صورة شخصية).
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