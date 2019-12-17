قائد قوات التحالف في عدن: عازمون على تذليل الصعاب أمام تطبيق بنود اتفاق الرياض

أكد قائد قوات التحالف في عدن، العميد ركن طيار مجاهد العتيبي، أن التحالف يعمل بكل جهد على تطبيق جميع بنود اتفاق الرياض.
وأضاف – خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة” في جامعة عدن – أن هذه المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة؛ ولذا سيعمل التحالف على تذليل كافة الصعاب أمام تنفيذ بنود الاتفاق.
وتهدف ورشة العمل إلى إبراز أهمية اتفاق الرياض على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية.
فيديو | #التحالف يتابع تنفيذ بنود #اتفاق_الرياض في #عدن #الإخبارية pic.twitter.com/1VUeO6gyVh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.