أدت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل عقب صلاة ظهر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول حسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين، ونقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعازي وزير الداخلية وتعازي أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبّر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة مدافعاً عن دينه ووطنه.
وفق “أخبار 24”.