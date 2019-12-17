بالفيديو.. وفاة سيدة في حـادثة جامعة المعرفة بالرياض

أعلنت جامعة المعرفة بالدرعية أن حـادثة انهيار سقف المواقف والسور بالجامعة نتج عنها وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص.
وكانت الجامعة أعلنت احتجاز اثنين من موظفي الأمن إثر تعرض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي للانهيار اليوم (الثلاثاء)، مبينة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.
وكان الدفاع المدني بالرياض أعلن أنه باشر الحادث وقام بإنقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجة، ولا يزال البحث جارياً عن أشخاص آخرين.
فيديو | استمرار أعمال البحث والإنقاذ إثر انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة في #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/AMetZjFTJp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.