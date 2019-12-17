نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. وفاة سيدة في حـادثة جامعة المعرفة بالرياض
17/12/2019   5:55 م

بالفيديو.. وفاة سيدة في حـادثة جامعة المعرفة بالرياض

+ = -
2393

أعلنت جامعة المعرفة بالدرعية أن حـادثة انهيار سقف المواقف والسور بالجامعة نتج عنها وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص.

وكانت الجامعة أعلنت احتجاز اثنين من موظفي الأمن إثر تعرض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي للانهيار اليوم (الثلاثاء)، مبينة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.

وكان الدفاع المدني بالرياض أعلن أنه باشر الحادث وقام بإنقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجة، ولا يزال البحث جارياً عن أشخاص آخرين.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وفاة سيدة في حـادثة جامعة المعرفة بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079045.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.