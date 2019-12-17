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أخبار محلية > “الكهرباء” تدعو المشتركين للتسجيل في برنامج “حسابي” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية
17/12/2019   5:54 م

“الكهرباء” تدعو المشتركين للتسجيل في برنامج “حسابي” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

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دعت الشركة السعودية للكهرباء جميع المشتركين إلى التسجيل في برنامج “حسابي” الخاص بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة.

وأوضحت أن التسجيل في الخدمات الإلكترونية يحفظ حقوق المشتركين؛ إذ تصدر الفواتير باسم المستفيد الفعلي من الخدمة، سواءً أكان مالِكا أو مستأجراً.

وأضافت أن التسجيل يسهّل كذلك تدفق البيانات إلى المشتركين وينظم تقديم الخدمة الكهربائية ويزيد من موثوقيتها.

وأفادت الشركة بأن بإمكان المشتركين التسجيل في برنامج “حسابي” عبر القنوات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني أو عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات.وفق “أخبار 24”.

“الكهرباء” تدعو المشتركين للتسجيل في برنامج “حسابي” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أخبار محلية
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