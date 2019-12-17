خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي.
وقال خادم الحرمين: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته”.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، عبر فيها عبر فيها عن صادق العزاء والمواساة للشيخ سلطان القاسمي وأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.وفق “أخبار 24”.