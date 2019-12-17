بالتفاصيل.. تعرف على خدمات الأحوال المدنية الجديدة التي دشنها وزير الداخلية

تضمنت الخدمات الإلكترونية، التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمس (الإثنين) في منصة أبشر، لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، 5 خدمات إلكترونية جديدة تقدمها وكالة الأحوال المدنية.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للأحوال المدنية الخدمات التالية:
خدمة تسجيل المواليد:
تسجيل المولود عبر “أبشر”، ويجري إصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.
خدمة إيصال سجل الأسرة للزوج:
طلب إصدار سجل الأسرة وإيصاله عبر “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.
خدمة إيصال سجل الأسرة للأمهات:
طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني دون الحاجة لمراجعة الأحوال المدنية.وفق “أخبار 24”.
خدمة تعديل المهن للمدنيين:
تعديل المهن لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة إلكترونياً من قبل القطاعات.
خدمة تقدير المطورة:
وتتضمن 3 خدمات وهي: إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.