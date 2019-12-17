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17/12/2019   5:50 م

بالتفاصيل.. تعرف على خدمات الأحوال المدنية الجديدة التي دشنها وزير الداخلية

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تضمنت الخدمات الإلكترونية، التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمس (الإثنين) في منصة أبشر، لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، 5 خدمات إلكترونية جديدة تقدمها وكالة الأحوال المدنية.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للأحوال المدنية الخدمات التالية:

خدمة تسجيل المواليد:

تسجيل المولود عبر “أبشر”، ويجري إصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.

خدمة إيصال سجل الأسرة للزوج:

طلب إصدار سجل الأسرة وإيصاله عبر “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.

خدمة إيصال سجل الأسرة للأمهات:

طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني دون الحاجة لمراجعة الأحوال المدنية.وفق “أخبار 24”.

خدمة تعديل المهن للمدنيين:

تعديل المهن لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة إلكترونياً من قبل القطاعات.

خدمة تقدير المطورة:

وتتضمن 3 خدمات وهي: إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.

بالتفاصيل.. تعرف على خدمات الأحوال المدنية الجديدة التي دشنها وزير الداخلية

أخبار محلية
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