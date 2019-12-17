محافظ_الخرج يزور المعرض التوعوي بأضرار المخدرات في ديوان المحافظة

وقف محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي على المعرض التوعوي بأضرار المخدرات اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٤/٢٠هـ المقام بديوان المحافظة والذي يهدف الى تثقيف زوار مبنى المحافظة كما وقف على المعرض سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد / ذعار بن سعود العصيمي
وبعد ذلك قدم الاستاذ / بدر الودعاني شرح عن محتوى المعرض من منشورات وعرض مرئي ونماذج من أنواع المخدرات للتوعية عن أضرار المخدرات وطرق الوقاية والعلاج منه .
وذلك ضمن إطار خطة البرامج التوعوية والتثقيفية المتنوعة عن أضرار المخدرات وتأثيرها والتي تنفذها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج .