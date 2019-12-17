بعد حذفه حسابه وتوقفه عن التغريد.. عودة مفاجئة لحمدالله إلى “تويتر”

أطلق المحترف المغربي في صفوف النصر عبدالرزاق حمدالله حساباً جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً عن عودته للظهور مرة أخرى في “تويتر”، بعد حذفه حسابه قبل أكثر من شهرين وتوقفه عن الظهور والتغريد عبر المنصة الشهيرة.
وتزامن إطلاق حمدالله لحسابه الجديد مع يوم ميلاده التاسع والعشرين، ما يشير إلى أنه عاد للتغريد والتواصل مع متابعيه عبر “تويتر” مرة أخرى.
وفيما لم يوضح اللاعب، الذي اعتزل اللعب لمنتخب بلاده مؤخراً، أسباب حذف حسابه، رجح الكثير من المتابعين على “تويتر” أن يكون حسابه قد اخترق. وفق “أخبار 24”.