أمرابط يلازم عيادة النصر

شكا المغربي نورالدين أمرابط، لاعب النصر، من آلام خفيفة في العضلة الخلفية وجد على أثرها لليوم الثاني على التوالي في العيادة الطبية يحتاج معها إلى الراحة فقط، وينتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية على أن يكون جاهزا للقاء العدالة ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من جانب آخر، استعان البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، بالثنائي الشاب عبدالله الشهري، وسامر المحيميد، لتعويض النقص في ظل غياب خمسة لاعبين مع المنتخب السعودي الأولمبي هم صالح الوحيمد، عبدالإله العمري، مختار علي، وفراس البريكان، بخلاف وجود عبدالرحمن العبيد في عيادة النادي ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، وغياب الحارس وليد عبدالله للإصابة. وفق “الإقتصادية”.
ميدانيا، تركزت التدريبات على الجوانب اللياقية حيث انطلقت بالجري حول الملعب، اتبعها رفع معدل اللياقة، واختتمها بمناورة في منتصف الملعب لم تتجاوز مدتها 15 دقيقة، علما بأن فيتوريا، عدّل موعد التدريبات لتبدأ من الساعة الـ3:30.