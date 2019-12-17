فوال والسويد يعتذران عن اختيار محترفي الاتحاد

قدم عبداالله فوال قائد الاتحاد السابق ومحمد السويد نجم الفريق السابق، اعتذارهما لإدارة النادي عن عدم الانضمام إلى لجنة اختيار المحترفين الأجانب، الذي يسعى النادي للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي المرتقب الشهر المقبل.
وبرر الثنائي الاتحادي اعتذارهما عن هذه المهمة، إلى عدم قيام إدارة النادي بأي خطوة لتفعيل للجنة، فضلاً عن أن عنصر الوقت أصبح ضيقاً، ولم يعد إلا أيام قليلة ويتم فتح باب تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية.
وأبدى نجما الاتحاد تقديرهما للجماهير الاتحادية، التي حرصت على تواجدهما باللجنة، خاصة ان الهدف كان إيجاد حلول عملية لمشاكل فريق الكرة بالنادي، خاصة أنهما تقدما بمشروع متكامل، لتطوير كرة القدم بنادي الاتحاد، وفق أسس علمية، لكن لم يجد أي صدى لدى الإدارة لهذا المشروع. وفق “المدينة”.
على صعيد آخر يشهد نادي الاتحاد تحركات مكثفة في كواليس الإدارة، للبحث عن مخرج لأزمة المستحقات المالية للمحترفين الأجانب، بعد الأزمة التي فجرها داكوستا أمس الأول.
على صعيد ميداني، أصبح في حكم المؤكد غياب المدافع زياد الصحفي فترة عن الملاعب بعد تجدد إصابة اللاعب القديمة، وعليه سيكون الاعتماد على اللاعبين عبداالله العمار وعمار الدحيم ومحسن فلاتة، في ظل ابتعاد داكوستا.