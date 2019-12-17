الشمراني يدرس عدة عروض للعودة للملاعب مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية

كشفت مصادر أن المهاجم الدولي السابق ناصر الشمراني، يدرس عدة عروض وصلته من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن الشمراني أنهى المرحلة الأخيرة في برنامج التأهيل الذي يجريه في أحد المراكز المتخصصة في مدينة دبي الإماراتية، كما أنه يعمل على إعداد نفسه بشكل جيد خلال هذه الفترة للدخول مع فريقه الجديد بكامل الجاهزية.
يذكر أن آخر فريق التحق به الشمراني كان الاتحاد قادماً إليه من الشباب، بعد رحلة مع الهلال من 2013 حتى 2017.
وتمكن ناصر خلال مسيرته الكروية في دوري المحترفين من تسجيل 162 هدفاً في 270 مباراة، منذ مشاركته الأولى موسم 2003/ 2004.