أبو ثنين: إشراك جيوفينكو أساسيًا أمام فلامنجو مجازفة

أكد فيصل أبوثنين لاعب الهلال السابق، أن الزعيم على موعد مع ليلة مهمة في تاريخ الكرة السعودية أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، متمنيا تحقيق الأزرق الانتصار وبلوغ المباراة النهائية.
وقال أبوثنين في تصريحات إذاعية: “ليلة مهمة في تاريخ الكرة السعودية وليس للهلال فحسب، ننتظر مباراة كبيرة للغاية للهلال أمام ممثل أمريكا الجنوبية”.
وواصل: “الكرة البرازيلية متسيدة العالم، استفدنا منها على مستوى اللاعبين والمدربين، وفي مواجهة فلامنجو البرازيلي، وصلنا إلى مرحلة التفوق على أنفسنا، وأصبحنا نقارع أساتذتنا في هذا المجال”.
وأضاف: “غياب محمد كنو مؤثر بلا شكّ، لكن عودة النجم الكبير عبدالله عطيف كافية لتغطية مكانه، وتعتبر ميزة للهلال أن يواجه فريقًا يلعب بضغط عال، لأن الهلال يفضل اللعب المفتوح”.
وتابع: “اللاعب الهلالي بشكل عام يستمتع باللعب المفتوح واستخدام المهارة، وهذا ما شاهدناه أمام الترجي، ولاعبو الزعيم قادرون على الحضور في المواجهة كند قوي لفلامنجو”. وفق “كووورة”.
وأردف: “قدّم كارلوس إدواردو مباراة كبيرة أمام الترجي، لذلك إشراك جيوفينكو أساسيًا أمام فلامنجو سيكون مجازفة من لوشيسكو، وسلمان الفرج وعبدالله عطيف يمتعون ويستمتعون في المباريات”.
وأتم: “غياب سلمان الفرج مؤثر للغاية لكن الروح العالية لدى الهلال حالياً تعوّض أي نقص، وأتوقع مباراة ممتعة للهلال غدًا وأتمنى أن يتخطاها الزعيم ويحقق الحلم بالوصول للمباراة النهائية بمونديال الأندية”.