قدم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لأسرة الحارثي في وفاة والدهم الشيخ فهد بن جابر الحارثي.
وعبّر الأمير بدر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد. وفق “أخبار 24”.
تُوفي الراحل يوم الجمعة الماضي، وهو أحد رواد التربية والتعليم في المملكة، وساهم في تطوير الحركة التعليمية في البلاد.