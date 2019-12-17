أمير عسير يوجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق في “واقعة التسمم” والرفع بالنتائج خلال أسبوع

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع المتسبب في حادِثة التسمم الجماعي، والرفع بنتائج التحقيق خلال أسبوع.
وكان الأمير تركي قد ترأس أمس (الإثنين) اجتماع متابعة قضية التسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير.
وشهد الاجتماع توجيه الأمير الجهات الأمنية باستكمال عمليات البحث والتحري والاستدلال، وأمانة عسير بإعداد خطة عمل تُطبق في جميع بلديات المنطقة تضمن عدم تكرار ما حدث. وفق “أخبار 24”.
وشهد أحد المطاعم في بحر أبو سكينة حادِثة تسمم الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة 262 حالة غادر أغلبهم المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية.