نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير عسير يوجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق في “واقعة التسمم” والرفع بالنتائج خلال أسبوع
17/12/2019   1:32 م

أمير عسير يوجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق في “واقعة التسمم” والرفع بالنتائج خلال أسبوع

+ = -
846

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع المتسبب في حادِثة التسمم الجماعي، والرفع بنتائج التحقيق خلال أسبوع.

وكان الأمير تركي قد ترأس أمس (الإثنين) اجتماع متابعة قضية التسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير.

وشهد الاجتماع توجيه الأمير الجهات الأمنية باستكمال عمليات البحث والتحري والاستدلال، وأمانة عسير بإعداد خطة عمل تُطبق في جميع بلديات المنطقة تضمن عدم تكرار ما حدث. وفق “أخبار 24”.

وشهد أحد المطاعم في بحر أبو سكينة حادِثة تسمم الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة 262 حالة غادر أغلبهم المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية.

أمير عسير يوجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق في “واقعة التسمم” والرفع بالنتائج خلال أسبوع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885078972.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.