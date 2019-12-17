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أخبار محلية > مصادر: ضبط الشاب صاحب الفيديو المسيء للآداب العامة وإحالته للنيابة العامة
17/12/2019   1:32 م

مصادر: ضبط الشاب صاحب الفيديو المسيء للآداب العامة وإحالته للنيابة العامة

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كشفت مصادر أن شرطة منطقة الحدود الشمالية ضبطت الشاب، الذي ظهر مع فتاة في مقطع فيديو متداول يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية والآداب العامة، كما أحالته للنيابة العامة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرياض”، أن الشاب شارك من قبل في برامج تلفزيونية كوميدية، مشيرة إلى أنه اعتاد على نشر مقاطع تمثيلية من أجل لفت انتباه متابعيه، فيما أثارت بعض هذه المقاطع استياءً واسعاً مؤخراً وانتشرت مطالبات بالقبض عليه.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية قد وجه الجهات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف، بعد ظهوره في مقطع فيديو تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، فيما وجهت النيابة العامة بالقبض على الشاب والفتاة التي ظهرت معه في المقطع.

مصادر: ضبط الشاب صاحب الفيديو المسيء للآداب العامة وإحالته للنيابة العامة

أخبار محلية
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