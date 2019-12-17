بالفيديو.. “آل الشيخ”: أنا في صف المعلم.. أثق في كفاءته وأدافع عن حقوقه

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ثقته في كفاءة المعلم السعودي، وأنه يراهن على المعلمين لإحداث التغيير الإيجابي، مشدداً على أنه في صف المعلمين والمعلمات وسيدافع عن حقوقهم، حتى يفخروا بوظيفتهم ومهنتهم.
وقال آل الشيخ، خلال حديث له في مقطع نشرته إحدى المنصات التابعة لوزارة التعليم: “إلى كل معلم ومعلمة، أنا في صفك أولاً، وسأدافع عن حقك، وسأعمل معك يداً بيد، خطوة بخطوة، لنصل بنظامنا التعليمي إلى ما يليق بالمملكة، ولما يجعلك تفخر بأنك معلم”.
وأضاف: “أنا متأكد أن لدينا من الكفاءات مَن هم أهل لذلك، وقمينين بتحقيق ذلك، أنا أراهن على المعلم، وأنه متى ما كان حاضراً يستطيع أن يحدث التغيير”. وفق “أخبار 24”.
وجدد آل الشيخ تأكيده أن الوزارة تقف مع المعلمين والمعلمات، وأنها حريصة على تنفيذ كل ما فيه مصلحة للمعلمين والمعلمات، حتى يستطيعوا التركيز في أداء رسالته التعليمية والتربوية وهي وظيفته الأساسية.
معالي #وزير_التعليم د.حمد آل الشيخ:#المعلم_السعودي يمتلك كفاءة عالية ويستطيع أن يحدث التغيير والتطوير في منظومة التعليم#لائحة_الوظائف_التعليمية pic.twitter.com/OqW7stdnoG
— قناة عين (@iEN_tv) December 16, 2019